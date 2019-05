Atalanta, De Roon: «Voglio segnare a portare a Bergamo la Coppa Italia»

Ultimo aggiornamento: 17:26

«La finale dimercoledì a Roma sarà qualcosa di straordinario»:, centrocampista dell', ha parlato della sfida con ladel 15 maggio in esclusiva ai microfoni di Rai Sport. «Condivideremo tante emozioni coi tifosi, che ci seguiranno in 25 mila. Qualcosa di davvero speciale - rimarca l'olandese -. Se sei così vicino a vincere un trofeo, una coppa, devi vincere. Voglio portare a casa la coppa anche per il pubblico, che ci è sempre vicino ed è speciale perché è pronto a sostenerci ovunque andiamo».Lo spogliatoio nerazzurro è determinato a centrare entrambi gli obiettivi del finale di stagione: «In due settimane ci giochiamo tutto, ovviamente vogliamo andare almeno in Europa. Da parte mia, mi piacerebbe segnare come ho fatto allanella semifinale di andata - chiude de Roon -. Abbiamo un presidente,, che quando è con noi è più un tifoso che un presidente, è entusiasta e fa un lavoro straordinario anche nella campagna acquisti. E un allenatore,, che tatticamente non conosce rivali e sa preparare minuziosamente le partite».