Coppa Italia femminile, Roma in semifinale: battuto 4-0 il San Marino

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma approda alle semifinali di Coppa Italia. Tutto facile per le ragazze di Bavagnoli nella gara di ritorno contro San Marino. Dopo il 6-1 dell'andata, le giallorosse si sono imposte 4-0. Un risultato arrivato grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Serturini, Therstrup, Ciccotti e Bernauer. Adesso ci sarà da capire quando verranno giocate le semifinali, visto che le altre tre partite in programma oggi, sono state rinviate per l'emergenza Coronavirus. La Roma comunque dovrà affrontare la vincente di Fiorentina-Milan.Come annunciato in conferenza stampa, Betty Bavagnoli ha fatto scendere in campo chi ha giocato meno nel corso di questa stagione. Spazio quindi a Pipitone, Cunsolo, Greggi e Ciccotti. Il tecnico giallorosso propone anche Swaby come esterno basso viste le assenze di Soffia ed Erzen. Ed è proprio dalla giamaicana che arrivano le risposte migliori. Brava a coprire lo spazio ma soprattutto a proporsi con una certa continuità in fase offensiva. Non è un caso che le migliori iniziative nella prima parte di gara passino tutte da quelle parti, dove anche Thomas riesce con la sua velocità a mettere in difficoltà la retroguardia del San Marino.Il primo tempo si chiude sullo 0-0 per via dell'imprecisione delle giallorosse negli ultimi 16 metri. Ma anche per qualche scelta sbagliata in rifinitura. Nella ripresa però la partita si sblocca con l'azione personale di Thomas che serve Serturini in mezzo all'area di rigore: destro secco e 1-0. Poi arrivano in sequenza le reti di Therstru, abile a sfruttare una disattenzione difensiva degli ospiti, e di Ciccotti. Nel finale gioia anche per Bernauer che sfrutta al meglio un altro assist di Thomas e al volo non lascia scampo a Ciccioli.