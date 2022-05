Juventus-Roma 2-1: le bianconere ribaltano la squadra di Spugna. Decide Gama: Coppa Italia a Torino

La Coppa Italia se la prende la Juventus, che ribalta la Roma negli ultimi 10 minuti con il rigore di Girelli e la rete - con deviazione di Greggi - di Gama. Un risultato che non rispecchia quello che s'è visto durante la partita: una Roma che non ha mai fatto arrivare dalle parti di Lind la squadra campione d'Italia, ma che poi, alla prima disattenzione, è stata punita dalle piemontesi e dalla ex della partita, Bonfantini, che s'è guadagnata il rigore - rosso anche a Di Gugliemo - che ha rimesso le cose in parità. Poi, al minuto 84, il gol della capitana anche della Nazionale che ha ribaltato il vantaggio di Andressa - sempre dagli 11 metri - arrivato alla metà del primo tempo.

SBLOCCA ANDRESSA

Nel primo tempo la Roma gioca bene. Spugna la incarta praticamente a Montemurro con le bianconere che non riescono mai a rendersi pericolose dalla parti di Lind. E il vantaggio giallorosso è meritato. Arriva su calcio di rigore realizzato da Andressa, (fallo di Lundorf, netto, su Haavi) che batte Peyraud-Magnin col mancino angolatissimo. Prima era stata sempre la francese numero 1 delle torinesi a salvare sul tiro - centrale - di Serturini, e poi sul diagonale di Lazaro. E sul finire del primo tempo anche Giugliano ci prova, ma la risposta del portiere bianconero è sempre la stessa. Insomma, l'1-0 dopo i 45' sta stretto alle giallorosse per quello che hanno fatto vedere e soprattutto per le occasioni create.

RIBALTONE BIANCONERO

Come spiegato prima, fino all'ottantesimo, la Roma era in completa gestione della partita. Ed era andata vicina al doppio vantaggio con Haavi. Poi, la differenza, l'hanno fatta gli innesti di Montemurro, che ha mandato in campo Bonfantini e Grosso. La prima decisiva sul rigore, la seconda ha dato il via all'azione che ha portato alla rete di Gama. Insomma, alle giallorosse non riesce quello che avrebbero meritato. Con la delusione, inoltre, della rete sbagliata da Roman Haug al 93' tutta sola dentro l'area di rigore, che di testa non ha trovato lo specchio della pota da pochissimi passi. Un errore incredibile.