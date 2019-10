© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Real Monterotondo Scalo strappa il pass per gli ottavi di Coppa Italia grazie al successo per 4-3 dopo i calci di rigore contro la Vigor Perconti al “Vigor Sporting Center”. Prestazione solida e di carattere da parte degli eretini di Centioni che riescono nel corso della ripresa a pareggiare i conti con Pascu dieci minuti dopo il vantaggio della formazione di Bellinati con Leonardi. Gara che pertanto è stata nel segno dei due numeri 9, autori delle occasioni più pericolose dell’incontro: Leonardi fermato provvidenzialmente da Baldinetti due volte, mentre Pascu dalla traversa. I tempi regolamentari chiusi sull’ 1-1, proprio come nel match di andata, hanno evidenziato l’equilibrio tra le due compagini che c’è stato nell’arco dei 90 minuti, e al tempo stesso anche nei 180 totali. Non a caso si affrontavano la prima forza del girone A (il Real) contro la seconda (Vigor) e la lotteria dei rigori è sembrato l’esito più giusto per decretare la qualificazione. Ad essere decisivo è il giovane portiere classe 2001, Baldinetti, che neutralizza tre penalty (quelli di Ippoliti, Falanga e Iacoponi) contro i due parati dal capitano bluagrana Trinchera (a Lalli e a Prioteasa) e permette allo Scalo di passare il turno dei sedicesimi.Soddisfatto per la qualificazione il tecnico dello Scalo, David Centioni: «Siamo contenti perché ci tenevamo a passare il turno. I ragazzi si sono impegnati fino alla fine contro una Vigor Perconti che ci ha creato diverse insidie. Non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni per meriti degli avversari che ci hanno messo in difficoltà dopo l’1-0. Siamo stati bravi a reggere l’urto e a reagire trovando poi il pari che ci ha portato meritatamente ai rigori in cui il nostro portiere Baldinetti è stato decisivo».