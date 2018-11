Coppa Italia Eccellenza domani le gare di ritorno degli ottavi

Grande attesa per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza dove sono diverse le sfide ancora in bilico a differenza di altre squadre che si sono assicurate il pass per il turno successivo già nella partita di andata. Tra queste troviamo Eretum Monterotondo e Nuova Florida che hanno vinto rispettivamente 5-0 e 5-2 contro Morolo ed Itri. Situazione analoga per la Valle del Tevere che si è imposta 3-0 all’andatacon la Cavese. Tutti i match avranno luogo alle 14.30. Di seguito l’elenco completo delle gare

GIRONE A

Boreale Don Orione - Civitavecchia Don Orione - Roma (Camilluccia) (and. 1-2)

GIRONE B

Arce - Villalba Comunale - Ceprano (and. 1-0)

GIRONE C

Morolo - E. Monterotondo Marocco Arnaldo - Morolo (and. 0-5)

GIRONE D

Cavese - Valle del Tevere Ariola Luigi - Cave (and 0-3)

GIRONE E

Unipomezia - Virtus Nettuno Sport's Campus - Pomezia (and. 2-0)

GIRONE F

Cynthia - Vigor Perconi Comunale - Genzano di Roma (and. 1-1)

GIRONE G

Itri - Team Nuova Florida Comunale - Itri (and. 2-5)

GIRONE H

Campus Eur - P. C. Tor Sapienza Tobia - Roma (Ostiense) (and. 3-1)

Ultimo aggiornamento: 17:16

