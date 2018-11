Le otto squadre rimaste in gara riprendono il percorso domani: torna la Coppa Italia per le formazioni di Eccellenza laziale e i quarti prenderanno il via con fischio d’inizio alle ore 14.30. Il tabellone prevederà Arce-Team Nuova Florida, Boreale-Valle del Tevere, Cynthia-Eretum Monterotondo e Unipomezia-Campus Eur. Il ritorno è previsto per mercoledì 5 dicembre.

