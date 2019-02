Coppa Italia Eccellenza, Bussone:

Un altro risultato importantissimo è stato raggiunto, con la bacheca del Team Nuova Florida che da ieri vanta la sua prima Coppa Italia di Eccellenza. La prima vittoria in categoria anche per il condottiero degli ardeatini, mister Andrea Bussone che così ha commentato il prestigioso successo in finale. "I ragazzi meritavano questa vittoria, l'anno scorso ci siamo sentiti sfilare dalle mani un titolo che sembrava nostro e la squadra merita di condividere questa gioia insieme a tutto l'ambiente biancorosso. Adesso cercheremo di continuare ad avere lo stesso rendimento su entrambi i fronti. Il campionato è la porta principale per arrivare in Serie D. Non possiamo abbassare la guardia. Dedico la vittoria alla mia famiglia".

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA