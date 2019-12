Coppa Italia donne, ai quarti le big con l'eccezione di San Marino che ha eliminato Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno di una notizia storica, con l'approvazione dell'emendamento alla Camera che apre le porte del professionismo al calcio femminile, sono andati in scena questo pomeriggio gli ottavi di finale della Coppa Italia. Partite ad eliminazione diretta con squadre anche di serie B che hanno superato la prima fase. Più duro del previsto è stato l'impegno dellaa Bari contro la Pink. 0-2 per le giallorosse che solamente ai supplementari hanno avuto la meglio sulle pugliesi. In gol ancora Andressa (quarto centro nelle ultime tre gare) e sigillo di Hegerberg. Ladilaga sul campo del Chievo (0-8) con la tripletta di Bragonzi e le reti di Caruso, Bellucci, Maria Alves, Giordano e Salvai. Vittoria netta delnel derby contro l'Inter. La squadra di Ganz vince per 4-1 grazie alle reti di Longo, Hovland, Andrade e Conc. Gol della bandiera per le nerazzurre dell'ex Alborghetti. Vince l'Empoli (1-0) sul Tavagnacco. Decisiva la rete di Prugna al 43'. Anche laapproda ai quarti sbarazzondosi con un sonoro 5-0 in trasferta del Ravenna. Gol di Bonetti e Mascarello nel primo tempo e di Thogersen, Parisi e Lazaro nella ripresa. Vittoria storica per, che supera l'Hellas Verona 1-0. Rete di Barbieri al 18'. Unica squadra di serie B a rimanere in gara.in scioltezza (0-5) sul campo della Roma Femminile. Doppiette di Sabatino e Ferrato e gol di Dubcova. Supera il turno anche la Florentina che batte l'Orobica (1-3) con i gol di Dupuy, Nocchi e Martinovic. Gol delle padrone di casa di Merli.Ecco gli accoppiamenti del quarti, in programma a febbraio, con gare di andata e ritorno.Empoli-JuventusFiorentina-MilanRoma-San MarinoFlorentia-Sassuolo