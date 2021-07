Coppa Italia, Mediaset si aggiudica i diritti tv per il prossimo triennio. Vinta la concorrenza della Rai

Giovedì 1 Luglio 2021, 17:28

Svolta nei diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Ad aggiudicarsi l'esclusiva, per il prossimo triennio, è stata Mediaset, che bonificherà nelle casse della Lega Serie A una cifra che aggira intorno ai 48 milioni di euro all'anno. Superata così la concorrenza della Rai, che in ogni caso manterrà invece i diritti radiofonici per circa 400.000€ a stagione.

La Serie A incasserà così una cifra che segnerà il 27% di crescita rispetto al triennio 2018/21 (35 milioni) e più che raddoppiata rispetto al trienno ancora precedente 2015/18 (22 milioni): una crescita probabilmente legata al nuovo bando e al nuovo format del torneo.