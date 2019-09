C’è anche il turno preliminare di Coppa Italia da rispettare oltre al campionato per sedici formazioni di Promozione. Oggi sono in programma otto incontri a partire dalle 15.30.

Tra le trasferte più lunghe da affrontare per le squadre ospiti c’è quella, che vede la ne promossa Amatrice ( due pareggi in campionato) giocare in casa contro il fanalino di coda del girone Sporting Montesacro e il derby tutto viterbese tra Nuova Pescia Romana, squadra che guida a punteggio pieno il girone A, che ospita il Bomarzo ancora imbattuto. Un confronto che si annuncia spigoloso.

Il quadro della giornata si chiude con: Atletico Acilia- Nuovo Cos Latina; Centro Sportivo Primavera- Roma Team; Lodigiani Calcio 1972- Virtus Ardea; Monte Mario- Guidonia; Polisportiva Tecchiena- Torre Angela; Zena Montecelio- Futbol Montesacro.

Il turno di ritorno è stato fissato per il 2 ottobre.





