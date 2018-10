© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unica imbattuta del girone D insieme alla vice capolista Mistral Gaeta che sfiderà domani nella gara d'andata dei trentaduesimi di Coppa Italia. Il pareggio interno con il Città di Paliano (il quarto stagionale) ha lasciato però alle spalle tante recriminazioni in casa del Monte San Biagio, che resta l’unica squadra ad aver collezionato più segni x in campionato. Dopo aver vestito l’anno scorso i panni della matricola terribile, il club monticellano punta ai play-off anche in considerazione del ricco e prepotente mercato estivo con l’arrivo di giocatori di categoria superiore. «La classifica poteva avere un aspetto migliore – esordisce il coach di Itri Alessandro La Rocca – Soprattutto contro Formia e Roccasecca e con il Paliano dovevamo vincere e invece il bicchiere è mezzo pieno. Ci mancano diversi punti, siamo una squadra giovane e profondamente cambiata che punta a migliorarsi e lanciare anche qualche under di prospettiva». Prima del difficile derby di domenica a Pontinia, terza forza del torneo, Mallozzi e compagni saranno attesi dall'impegno settimanale della Coppa: al “Riciniello” c’è la sfida contro la Mistral di Alessandro Parisella in un confronto molto atteso e stimolante per entrambe le squadre, vogliose di passare il turno.