CORNETO TARQUINIA - POL.VIGOR ACQUAPENDENTE

Campo: Bonelli Liviano - Tarquinia

Campo: Bonelli Liviano - Tarquinia CITTA’ DI CERVETERI - COMPAGNIA PORTUALE CV2005

Campo: Galli Enrico - Cerveteri

Campo: Galli Enrico - Cerveteri ACCADEMIA CALCIO ROMA - CANTALICE

Campo: Academy Sport Center - Roma

Campo: Academy Sport Center - Roma PALESTRINA 1919 SSARLD - LICENZA

Campo: Sbardella Antonio A - Palestrina

Campo: Sbardella Antonio A - Palestrina ATLETICO TORRENOVA 1986 - PALOCCO

Campo: Tre Torri B - Roma

Campo: Tre Torri B - Roma OSTIANTICA CALCIO 1926 - VIS SEZZE

Campo: Aldobrandini - Roma

Campo: Aldobrandini - Roma FERENTINO CALCIO - SUIO TERME CASTELFORTE

Campo: Comunale - Ferentino

Campo: Comunale - Ferentino POL. CITTA DI PALIANO - AURORA VODICE SABAUDIA

Campo: Tintisona Piergiorgio - Paliano

Definiti gli abbinamenti degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione, le cui gare di andata sono in programma il prossimo 9 gennaio. Gli incontri di ritorno, invece, sono in programma 14 giorni dopo. Gli abbinamenti, prevedono ancora confronti tra squadre dello stesso girone, dato che si sono qualificate 4 squadre per ogni raggruppamento.