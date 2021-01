Coppa Italia, date e orari delle semifinali: si parte con Inter-Juve il 2 febbraio

Sarà Inter-Juventus ad aprire il programma delle semifinali di Coppa Italia. La Lega calcio di Serie A ha comunicato le date e gli orari: l'andata del derby d'Italia è in programma martedì 2 febbraio alle 20.45. Poi mercoledì 3 alle 20.45 Napoli-Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Il ritorno in casa dei bianconeri il 9 febbraio e quello al Gewiss Stadium il giorno successivo. L'Inter nella prima delle due semifinali sarà priva di Lukaku e Hakimi, squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA