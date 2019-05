© RIPRODUZIONE RISERVATA

E della Compagnia Portuale la coppa Italia di Promozione. Che dentro porta in dote un quasi certo posto in Eccellenza. La "Roja" ha infatti vinto 3-1 la finale, giocata a Frascati, contro il Città di Paliano e praticamente dominata dalla squadra di Paolo Caputo. Andata in gol subito (13') con Spanò e raggiunta al 45' da un'eurogol di Matozzo, dopo che la CPC aveva fallito numerosi occasioni per il raddoppio, la squadra tirrenica ha saputo reagire subito ad inizio ripresa, trovando (11') la rete del 2-1 con Ruggiero, abile a calciare da fuori area. A spianare poi la strada per la vittoria finale ai portuali, è stata l'espulsione (per fallo su chiara occasione da gol) di Pizzuti, arrivata al 16' della ripresa. Nonostante lo sforzo, l'inferiorità numerica ha pesato sul Città di Paliano, che ha sì sfiorato il due a due con Silvi (colpo di testa a sfiorare la traversa) ma ha poi ceduto all'ennesima ripartenza della Compagnia, che segna il 3-1 con Tabarini, che dribbla anche il portiere prima di depositare la palla in rete.