Coppa Italia: colpo esterno del Nuova Florida, Arce ko

Forse era la partita più attesa in questi quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza: alla fine a spuntarla tra Arce e Team Nuova Florida sono stati proprio quest’ultimi. All’ “Vollero” di Ceprano finisce 2-1 in favore degli ospiti. A sbloccare la partita è Rossi al 17’ a seguito di una bella azione corale. Nella ripresa, al 29’, Giusto trova il raddoppio sugli sviluppi di un corner. A sette dalla fine Gallo di testa trova il gol che riapre il discorso qualificazione. Appuntamento fra due settimane per il ritorno in cui si deciderà tutto.

ARCE-TEAM NUOVA FLORIDA 1-2

ARCE Tarquinio, Zazza, Colт (1'st Gallo), Persechini, Cassini, Pescosolido, Simone (30'st Buonanno), Lillo, Iacob, Courrier (1'st Greco), D'Alessandris (22'st Pintori) A DISP. Mouton, Kamara, Greco, Sanna, Esposito, De Santis ALL. Campolo

TEAM NUOVA FLORIDA Giordani A., Bracaglia (16'st Nunzi), De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Giusto, Mancini (33'st Pasquali), Rossi (21'st Teti), Tisei (16'st Pallocca), Giordani M. (39'st Troccoli Mi.) A DISP. Ricci, Piro, Morra, Troccoli Ma. ALL. Bussone

RETI: Rossi 17'pt (T), Giusto 29'st (T), Gallo 38'st (A)

ARBITRO Papagno di Roma 2, voto 7

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA