Coppa Italia, 3-2 al Pisa: il Novara agli ottavi sfiderà la Lazio

Con un gol al 91' di Manconi, il Novara supera 3-2 il Pisa nel quarto turno di Coppa Italia e si regala l'ottavo di finale in casa della Lazio. Sono i toscani a passare in vantaggio con Marconi al 16', ma al 22' il Novara pareggia con Peralta. Il raddoppio all'8' della ripresa lo realizza Bove. Nel momento migliore per i padroni di casa arriva il 2-2 del Pisa, con Lisi che al 72' segna dopo un batti e ribatti in area. Il gol della vittoria per i piemontesi arriva quando ormai i supplementari sembravano certi, con Manconi che ruba palla a Brignani e segna il gol che vale il passaggio di turno.

