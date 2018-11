Ultimo aggiornamento: 17:33

Definito il lotto delle sedici squadre di Promozione che accedono agli ottavi di finale della competizione, che va in "letargo" (a causa dell stop dei campionati) con quattrp rappresentanti per ogni girone ancora in corsa per il successo finale. Rispetto alle gare di andata non c'è stato nessun "ribaltone", se non quello del Vicovaro (che è fresco di cambio tecnico in panchina) capace di annullare il 2-1 ottenuto dal Cantalice all'andata, con un 3-2 arrivato proprio in extremis. Conferme, invece, per la Corneto Tarquina, che bissa il 4-1 dell'andata sull'Aranova, per la Compagnia Portuale (2-0 dopo il 3-0 di Tolfa) e del Città di Paliano, addirittura travolgente (6-1) sull'Alatri dopo il successo esterno di un mese fa.Si è tornati a giocare al Francesca Gianni, in attesa delle decisioni del giudice sportivo dopo l'aggressione all'arbitro Bernardini (chissà quali le motivazioni di un inusuale ritardo?). Nella gara di coppa tra il Virtus Olympia e il Palocco, finita 1-1 e diretta da un arbitro molto esperto (con i capelli bianchi addirittura....), Ugo Bertoldi di Roma 2, con oltre mille partite dirette in una lunga carriera in categoria.Ecco i risultati, in neretto le qualificate.- Aranova 4-1 (4-1)- Csl Soccer 1-0 (2-2)Doc Gallese-1-1 (2-4)Tolfa-0-3 (0-3)Accademia C.Roma-2-2 (0-0)Guidonia-2-2 (1-6)Tivoli-1-1 (1-2)-Cantalice 3-2 (1-2)Virtus Olympia Roma SB-1-1 (0-1)-Fiumicino 1926 0-0 (1-0)S.Maria delle Mole-0-1 (0-0)- Atletico Morena 0-1 (4-3)-Terracina 2-1 (1-1)-Monte San Biagio 2-1 (2-2)-Alatri 6-1 (2-1)-Mistral Citta di Gaeta 1-0 (1-1)