Tra Unipomezia e Anzio, sono i padroni di casa a passare il turno accedendo così agli ottavi di finale di Coppa Eccellenza. Forti dell'1-0 dell'andata grazie al gol di Laghigna, i ragazzi di Grossi si sono dovuti accontentare dello 0-0 causa un super Rizzaro. Il portiere dell'Anzio infatti, si è superato in più occasioni sbarrando la porta alla squadra pometina che non è riuscita ad affondare il colpo, passando comunque il turno di coppa."Sono soddisfatto del pareggio - ha commentato a fine gara il tecnico dell'Anzio, Guida. Rimane il rammarico per la gara di andata ma oggi, nel secondo tempo, si è vista una bella partita con un super Simone in versione para-tutto. Puntiamo già da domenica a rimetterci in marcia nella difficile ma non impossibile, trasferta in casa del Real Monterotondo".Un po' di rammarico, invece sull'altra sponda, con il mister dei pometini, Alessandro Grossi, non del tutto soddisfatto: "Abbiamo avuto cinque, sei occasioni davvero clamorose, di cui un paio sbagliate a porta vuota. Non abbiamo mai davvero subìto l'Anzio ma se non impari a chiudere le partite, poi vieni ripreso, così come è successo domenica contro il Tivoli quando hanno pareggiato, a quattro minuti dalla fine. Credo che comunque nelle due gare, non ci sia stata mai storia ma dobbiamo di sicuro migliorare la parte offensiva, essere più cinici e concreti. Creare e non finalizzare ci penalizza e al di là di tutto è un problema che va affrontato se vogliamo vincere le partite. Contro l'Aranova, tra quattro giorni, cercheremo di ripartire proprio da lì, provando a chiudere la gara senza buttare via altri punti".