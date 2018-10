Coppa di Promozione, domani il via ai 32esimi

Domani alle ore 15.30 inizieranno i sedicesimi di Coppa di Promozione, dopo il turno preliminare di qualche settimana fa. Sarà un'occasione da non farsi scappare per i tecnici di tutte le squadre che vi parteciperanno, poiché avranno la possibilità di fare spazio ai giovani e per chi ha giocato meno nei loro rispettivi club. Da osservare accuratamente il big match tra La Rustica e Fiumicino. Il programma completo:

Città Di Cerveteri - Pol. Pian Due Torri

Enrico Galli (Cerveteri)



Duepigrecoroma – Aranova

Antonio Sbardella - Roma (Primavalle)



Tolfa - Santa Marinella

Scoponi (Tolfa)



Canale Monterano - Csl Soccer

D’Aiuto (Canale Monterano)



Compagnia Portuale - Monti Cimini

Tamagnini (Civitavecchia)



Corneto Tarquinia – Bomarzo

Bonelli (Tarquinia)



Vigor Acquapendente – Montefiascone

Vitali (Acquapendente)



Doc Gallese – Maglianese

Nelli (Gallese)



Cantalice – Spes Poggio Fidoni

Comunale Bivio Poggio Bustone (Cantalice)



Licenza - Salto Cicolano

Danesi (Licenza)



Palestrina - Vis Subiaco (a porte chiuse)

Antonio Sbardella (Palestrina)



Guidonia - Football Riano

Fiorentini (Guidonia)



Accademia Calcio Roma - Fiano Romano

Academy Sport Center (Roma)



Passo Corese - Sant'Angelo Romano

Di Tommaso (Fara In Sabina)



Vicovaro - Giardinetti

Berenghi (Vicovaro)



Tivoli Calcio - Atletico Zagarolo

Galli (Tivoli)



Vis Sezze - Lupa Frascati

Tasciotti (Sezze)



Santa Maria Delle Mole - Dilettanti Falasche

Superga (Ciampino)



Luiss - Palocco

Futbolcampus (Roma)



La Rustica - Fiumicino

Nuova Rustica - (Roma - La Rustica)



Atletico Morena - Fonte Meravigliosa

Fabrizi (Roma - Morena)



Virtus Olympia - Atletico Lariano

Gianni (Roma - San Basilio)



Atletico Torrenova 1986 - Rodolfo Morandi

Tre Torri B (Roma)



Ostiantica Calcio - De Rossi

Aldobrandini - (Roma Osti Antica)



Casalvieri - Alatri

Checle (Casalvieri)



Suio Terme Castelforte - Real Cassino Colosseo

Carafa (Minturno)



Ferentino - Roccasecca

Comunale (Ferentino)



Citta Di Paliano - Citta Monte S.G. Campano

Tintisona (Paliano)



Aurora Vodice Sabaudia - Formia

Fabiani (Sabaudia)



Mistral Città Di Gaeta - Sporting Vodice

Riciniello (Gaeta)



Pontinia - Terracina

Caporuscio (Pontinia)



Hermada - Monte San Biagio

Stadio Della Vittoria (Terracina)

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA