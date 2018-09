Coppa di Lega, Lampard manda in crisi Mourinho, il City ne fa tre all'Oxford City

Vola il City anche nella coppa di Lega. La squadra di Guardiola batte l'Oxford City per 3-0: di Gabriel Jesus, Mahrez e Foden i gol del triso. La Coppa di Lega, invece, apre definitivamente la crisi dello United. Il Derby County allenato da Frank Lampard vince a Old Trafford ai calci di rigore (2-2 al novantesimo). Non basta Juan Mata al 3': gli ospiti riaprono i conti con Wilson. Dopo l'espulsione del portiere Romero, arriva il gol di Marriott, prima del 2-2 messo a segno da Fellaini ni minuti di recupero. Ai rigori passano gli ospiti 8-9

I RISULTATI

Blackpool-QPR 2-0, Bournemouth-Blackburn 3-2, Burton-Burnley 2-1, Millwall-Fulham 1-3, Oxford Utd-Manchester City 0-3, Preston-Middlesbrough 5-6 d.c.r, Wolves-Leicester 1-3 d.c.r., Wycombe-Norwich 3-4, Manchester United-Derby 9-10 d.c.r., West Bromwich-Crystal Palace 0-3.

