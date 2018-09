Coppa di Lega inglese, rimonta del Chelsea: Liverpool fuori

Il Chelsea elimina il Liverpool dalla coppa di Lega inglese, vincendo 2-1 in rimonta ad Anfield Road la sfida più avvincente dei sedicesimi di finale. I Reds erano in vantaggio 1-0 fino a 10' dalla fine grazie ad una rete di Sturridge al 13', ma prima un gol di Emerson e quindi un centro di Hazard, entrato nella ripresa, hanno ribaltato la situazione. In altri incontri, facile vittoria dell'Arsenal sul Brentford, mentre il Tottenham ha avuto la meglio ai rigori sul Watford.

© RIPRODUZIONE RISERVATA