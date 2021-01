Coppa di Lega inglese, Tottenham prima finalista. Mou aspetta il City o lo United

Mourinho arriva al traguardo, vedremo se lo taglierà per primo. Il Tottenham è il primo finalista della Coppa di Lega inglese. La squadra di Mou ha battuto 2-0 il Brentford - formazione di II Divisione - grazie alle reti di Sissoko al 12' del primo tempo e Son al 25' della ripresa. Al 18' del secondo tempo l'arbitro ha annullato un gol per fuorigioco a Toney, della squadra ospite. In finale i londinesi affronteranno la vincente del derby di Manchester, che si disputerà domani fra City e United

