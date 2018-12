Coppa del Re, poker di Barça e Atletico Madrid, il Villarreal ne fa 8 all'Almeria

Si sono giocati ieri in Spagna sedicesimi della Copa del Rey: spiccano le reti degli ex milanisti Kalinic, André Silva, Bacca addirittura con una doppietta al Villarreal.



Ecco il programma:

Atletico Madrid-Sant Andreu 4-0

Lemar (AM), Kalinic (AM), Correa (AM), Vitolo (AM).



Girona-Alaves 2-1

autogol Alcala (A), Granell (G), Portu (G).





Real Sociedad-Celta Vigo 2-0

Oyarzabal (RS), Januzaj (RS).



Siviglia-Villanovense 1-0

André Silva (S).



Villarreal-Almeria 8-0

4 gol di Ekambi (V), 2 di Bacca (V), Moreno (V), Raba (V).



Barcellona-Leonesa 4-1

Munir (B), D. Suarez (B), Malcom (B), Sene (L), D. Suarez (B).



Valladolid-Maiorca 2-1

Prats (M), Plano (V), Verde (V). © RIPRODUZIONE RISERVATA