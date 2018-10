Coppa del Brasile, trionfo da record per il Cruzeiro: Corinthians ko

Il Cruzeiro si conferma per il secondo anno consecutivo in Coppa del Brasile battendo nel ritorno della finalissima 2-1 il Corinthians, successo che segue l'1-0 conseguito nella gara di andata a Belo Horizonte. A fissare il risultato della sfida disputata a San Paolo i gol di Robinho Signorini al 28', il pareggio su rigore al 55' di Jadson e la rete della vittoria siglata all'82' dell'uruguaiano Giorgian De Arrascaeta. Con questo successo il Cruzeiro si qualifica automaticamente per la prossima Coppa Libertadores. E' il sesto successo nella competizione per il Cruzeiro: nessuno è andato a segno così tante volte. © RIPRODUZIONE RISERVATA