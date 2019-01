Vola agli ottavi di finale della Coppa d'Asia la Cina allenata da Marcello Lippi, che supera con un netto 3-0 le Filippine guidate in panchina da Sven Goran Eriksson. Nel match del girone C disputato allo stadio Mohammed Bin Zayed di Abu Dhabi a decidere l'incontro le reti di Wu Lei al 40' e al 66' e Yu Dabao all'88'. Nella classifica del gruppo la Cina guida con 6 punti, 3 in più della Corea del Sud, a zero Filippine e Kirghizistan.

