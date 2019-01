Coppa d'Asia, la Thailandia sarà sostenuta dai ragazzi salvati nella grotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Thailandia sarà sostenuta domenica nella partita di Coppa d'Asia contro l'India dai componenti della squadra di calcio salvati drammaticamente da una grotta nel loro paese l'anno scorso. I vertici della competizione hanno dichiarato che tre giocatori dei Wild Boars, insieme ad un assistente allenatore, sono stati invitati ad assistere alla partita allo stadio Al Nahyan di Abu Dhabi. «Il coraggio e la perseveranza dei 12 adolescenti e del loro allenatore in condizioni estremamente difficili sono stati fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo», ha detto in una dichiarazione il presidente della AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. Secondo l'AFC, l'invito fa parte di un «programma di sostegno biennale più ampio» che fornirà al club assistenza tecnica, attrezzature per l'allenamento e palloni. La Thailandia e l'India sono inserite nel gruppo A che apre il torneo sabato con i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti che giocano con il Bahrain. A luglio 2018 i Wild Boars trascorsero più di due settimane in profondità in una grotta, bloccati dopo che le piene improvvise avevano chiuso l'unica uscita. Una squadra internazionale di sommozzatori li ha portati in salvo in una missione complicata e pericolosa con le piogge che minacciavano di innalzare ulteriormente i livelli dell'acqua.