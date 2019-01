Coppa d'Asia, primo successo per gli Emirati di Zaccheroni. Giordania prima qualificata agli ottavi

Buona la 'secondà per gli Emirati Arabi di Alberto Zaccheroni che, a Dubai, hanno battuto l'India 2-0 e si sono portati in testa al Gruppo A della Coppa d'Asia. Le reti portano la firma di Mubarak (41' pt) e Ali Ahmed Mabkhout (43' st). In classifica la squadra di casa ha ora 4 punti, davanti proprio all'India e alla Thailandia con 3, che ha oggi superato 1-0 il Bahrain, fermo a un punto. Intanto, il torneo si registra la prima qualificata agli ottavi: è la Giordania che ha oggi battuto 2-0 la Siria. Dopo due giornate è prima nel Gruppo B con 6 punti, davanti a Siria e Palestina con 1 e Australia, campione in carica, a zero e che incontreranno domani. La formula del torneo è di sei gironi da quattro squadre, passano agli ottavi le prime due di ciascun girone, più le quattro migliori terze e poi si passa alla fase a eliminazione diretta.







