Coppa d'Asia, esordio positivo per Lippi: la Cina batte Kirghizistan

Esordio vincente per il ct Marcello Lippi alla Coppa D'Asia in corso di svolgimento negli Emirati Arabi. La sua Cina ha sconfitto 2-1 il Kirghizistan in un match del gruppo C disputato allo Sheikh Khalifa International Stadium. Al vantaggio iniziale di Israilov al 42' i cinesi hanno risposto nella ripresa con l'autogol di Matiash al 5' e la rete decisiva di Dabao al 33'. Tra poco in campo, sempre per il girone C, Corea del Sud e Filippine.