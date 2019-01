Coppa d'Asia, 3-0 all'Iran: Giappone in finale

Il Giappone è la prima finalista della Coppa d'Asia in corso di svolgimento negli Emirati Arabi. I nipponici travolgono 3-0 l'Iran in un match disputato all'Hazza Bin Zayed Stadium di Al-Ain. Di Osako autore di una doppietta al 56' e al 67' su rigore e di Haraguchi al 91' le reti dell'incontro. Il Giappone attende in finale la vincente tra Emirati Arabi e Qatar in programma domani ad Abu Dhabi allo stadio Mohammed bin Zayed. © RIPRODUZIONE RISERVATA