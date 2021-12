Omicron, Coppa d'Africa a rischio? Club europei in allarme: «Stop a giocatori in trasferta»

La Coppa d'Africa prevista tra gennaio e febbraio in Camerun è a rischio. L'Associazione Europea dei Club (ECA) minaccia di non rilasciare giocatori internazionali impegnati nelle squadre che militano nelle squadre d'Europa.

La motivazione è chiaramente la forte proccupazione data dal dilavare della nuova variante Omicron e dei rischi connessi al protocollo sanitario dell'evento sportivo.

Il comunicato

«A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo Can, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori», spiegano in una mail ufficiale che è stata inviata venerdì scorso alla Fifa.

Al momento non si registrano reazioni di risposta da parte della Federazione internazionale di calcio, nè dalla Confederation of African Football, responsabile dell'organizzazione del torneo di inizio 2022.

