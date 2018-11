© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un mercoledì ricco di appuntamenti, quello di domani per la Serie D. Si giocano le gare valide per gli ottavi di Coppa Italia e si recupera anche Castiadas – Latina, non disputata per maltempo il 14 ottobre scorso. E’ uno scontro molto interessante quest'ultimo, poiché la squadra di casa vuol agganciare la zona play-out, mentre quella ospite vuol restare a debita distanza. Castiadas-Latina si gioca al Comunale di Muravera, arbitra Simone Piazzini di Prato.Per quello che riguarda la Coppa Italia, si gioca (calcio d’inizio ore 14.30) in turno unico ad eliminazione diretta. Sono previsti i calci di rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Due le laziali in campo, la Flaminia e l’Albalonga. La prima riceve al Madami (arbitra Ignazio Crescenti di Trapani) il Real Giulianova, la seconda (arbitra Valentina Finzi di Foligno) sarà impegnata in trasferta contro il Sorrento. Due gare da tripla visto i risultati altalenanti collezionati dalle quattro squadre in corsa per il pass ai quarti, ma che le due portacolori regionali debono assolutamente vincere per recuperare fiducia nei propri mezzi. .