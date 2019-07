Coppa America, il Brasile ha paura del flop contro il Perù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre i tifosi brasiliani si dedicano a pieno ritmo alla creazione di meme e battute a doppio senso con la parola Perù – che in portoghese indica sia il tacchino che l’organo maschile – Gareca e i suoi sognano un altro Maracanazo per questa finale di Copa América. Un Perucanazo, come scrive la stampa andina. Una missione difficile, perché questo Brasile, numeri alla mano, è ben solido. Alisson, imbattutto da 9 match, in questa Copa ha mantenuto la rete inviolata contro Bolivia, Venezuela, Perù, Paraguay e Argentina. Gli unici gol subiti sono stati quelli ai rigori contro il Paraguay. Il curriculum del Brasile da Paese ospitante non lascia molte interpretazioni. Ogni volta che la Seleção ha ospitato il torneo - 1919, 1922, 1949 e 1989 – ha vinto il titolo. Il Perù, invece, con due titoli in bacheca, torna a giocare una finale dopo 44 anni. Volgendo lo sguardo alla storia recente, invece, il Brasile si conferma come il grande favorito. Nella fase a gironi, infatti, ha già travolto il Perù per 5-0. Tite, secondo le indiscrezioni della stampa locale, avrebbe un solo dubbio: far rientrare Filipe Luis nei quattro di difesa oppure mantenere lo juventino Alex Sandro, titolare nella semifinale contro l’Argentina. Se dovesse accadere, sarebbe il primo caso, dopo il Mondiale russo del 2018, in cui Tite ripete due volte la stessa formazione.IDENTITÀA prescindere dalle possibili coincidenze e dall’eventuale vittoria finale, la Seleção sembra finalmente aver trovato una propria identità. I giocatori e lo staff si complimentano per un ritorno “allo stile brasiliano”. Il Perù, invece, ha avuto qualche problema nell’ambientarsi a Rio de Janeiro, dovendo spostare il programma d’allenamento dal centro tecnico del Fluminense al Nilton Santos del Botafogo. Una serie di contrattempi che ha convinto la stampa blanquirroja a gridare al complotto. «Contro tutti», «andiamo in guerra», scrive il Diario Libero, rilanciando il vecchio sospetto avanzato già dall’Argentina che la Conmebol voglia favorire la squadra di casa. Gareca, per cui già si parla di un futuro alla guida dell’Albiceleste, dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con Carrillo, Cueva e Flores dietro a capitano Guerrero, il giocatore in attività con più reti in Coppa America (13). Tite, con lo stesso schieramento del collega argentino, si affida a Coutinho, Everton e Gabriel Jesus per supportare Firmino