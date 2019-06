Brasile show: 5-0 al Perù. Ora possibile scontro con l'Argentina ai quarti. Avanti il Venezuela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta niente fischi per la Seleção, ma tanti applausi e uno show che porta con sé cinque reti e la qualificazione ai quarti come prima del girone A. Sul cammino di Tite, però, potrebbe esserci già l’Argentina, se la formazione di Scaloni dovesse qualificarsi come miglior terza del girone B. Il Brasile, in ogni caso, tornerà in campo a Porto Alegre nella notte di venerdì (1.30 in Italia). Il Perù, mai veramente in partita, sconta una prestazione rivedibile del portieree un Everton in formissima che fa ballare Advincula per tutta la sera. Dopo 13’, Casemiro, che salterà i quarti per somma per somma di ammonizioni, sblocca il risultato con un colpo di testa sulla linea. Sei minuti dopo arriva il “suicidio” peruviano. Gallese rinvia su, il pallone sbatte sulla traversa e torna fra le gambe dell’attaccante brasiliano che controlla, dribla e si concede un no-look alla Ronaldinho per il tiro del 2-0. L’ultima perla del primo tempo la regala Everton con un destro a rientrare, su cui Gallese, a prescindere dalla bella conclusione, avrebbe potuto fare qualcosa in più.Nel secondo tempo, al tabellino si aggiungono i nomi di, autore della rete più bella della serata con un destro a giro che fa esplodere l’Arena Corinthians di San Paolo. Gabriel Jesus avrebbe potuto unirsi alla festa, ma proprio allo scadere spreca un rigore che lui stesso si era procurato. Il Perù, scavalcato in classifica dal Venezuela (5 punti), adesso può solo sperare nella qualificazione come miglior terza, avendo ottenuto 4 punti. Le cinque reti incassate, però, potrebbero pesare in caso di pari punti. La Seleção, invece, dopo un avvio turbolento di Copa, si rappacifica con il pubblico di casa e dimostra che alcuni inserimenti, Everton su tutti, sono utili per alzare il ritmo. La vittoria delporta invece la doppia firma di Darwin Machís, in forza al Cadice ma in prestito dall’Udinese. Justiniano segna per la Verde, ma al 41’ del secondo tempo Josef Martínez chiude i conti per la Vinotinto. Ai quarti, in programma per venerdì alle 21.00 italiane a Rio de Janeiro, il Venezuela trova la seconda del gruppo B. Attualmente è il Paraguay, ma potrebbe essere anche l’Argentina. Questa sera doppio incontro per decidere le sorti del secondo girone: Porto Alegre ospita, mentre a Salvador si giocacon i cafeteros già qualificati.