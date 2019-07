Coppa d'Africa, Costa d'Avorio e Tunisia avanti. Da domani i quarti di finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lae lasi sono qualificate per i quarti di finale di, in corso in Egitto. La nazionale ivoriana ha sconfitto 1-0 ila Suez grazie ad una rete segnata al 31' della ripresa dall' attaccante del Crystal Palace Wilfried. Per l'accesso alla semifinale dovrà vedersela con l', che ieri aveva battuto 3-0 laA Ismailia, laha sconfitto ai rigori ile ora affronterà il, qualificatosi un po' a sorpresa grazie ad una vittoria sempre dal dischetto sulla. I tunisini, che al 90' conducevano per la rete dial 28' st, hanno ridato vita alcon un autogol dial 2' di recupero. L'1-1 non è cambiato nei supplementari e la partita si è decisa ai rigori. Dal dischetto, nessun errore della Tunisia ed un'unica parata del portierehanno deciso la sfida col punteggio di 6-5.Questo il quadro dei quarti di finale:DomaniSenegal-Benin ore 18Nigeria-Sudafrica ore 21GiovedìCosta d'Avorio-Algeria ore 18Madagascar-Tunisia ore 21