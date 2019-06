È già finita la Copa America di Luis Muriel infortunatosi ieri dopo 14' nel match vinto dalla sua Colombia per 2-0 sull'Argentina. L'attaccante di proprietà del Siviglia ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, come ha confermato anche il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports. Per Muriel circa due mesi di stop.





