Lega serie A, convocata d'urgenza l'assemblea: il 4 marzo i club discuteranno ancora di diritti tv e fondi

Adesso, dopo la serie di rinvii, c'è addirittura fretta di decidere. L'assemblea della Lega Serie A è stata convocata d'urgenza per giovedì prossimo, 4 marzo, in videoconferenza. Tra i punti all'ordine del giorno, ci sono non solo le offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del campionato ma anche l'operazione con i fondi di private equity, oltre alle comunicazioni del presidente e degli amministratori delegati e l'esito dell'assegnazione dei diritti tv per Medio Oriente e Africa.

Ultimo aggiornamento: 23:47

