Ultimo aggiornamento: 21:36

La scadenza del 30 giugno si avvicina. Così laha pubblicato le linee guida sui contratti con termine fine mese. L'invito è sempre lo stesso : estendere gli accordi per completare i tornei. L'organizzazione mondiale non ha l'autorità per modificare le condizioni, quindi ha esortato le varie federazioni, leghe, club a dare priorità alla stagione in corso. Il problema è che a questa indicazione ​dovranno far seguito le intese interne tra giocatori e società. Accordi non sempre scontati e immediati, considerando che solo in Serie A ci sono più di 100 calciatori sospesi. Si tratta dei giocatori in prestito, dei prossimi parametri zero e anche di quelli già prenotati per la stagione 2020-21.A proposito di date, c'è uno scontro in atto tra l'Inter esulla clausola da 111 milioni di euro dell'attaccante argentino. Secondo fonti spagnole l'ultimo giorno per esercitarla è il 15 luglio, mentre Marotta ha confermato a Calciomercato.it che la «clausola scade il 7 luglio». La stampa blaugrana stamane ha accusato l'Inter di voler mettere pressione sul, da tempo alla ricerca della formula più conveniente per acquistare El Toro.