Continua la marcia del Lanusei. Delude l'Avellino di Bucaro

Pronostico rispettato nell’ultima gara di campionato con la prima in classifica, Il Lanusei, che liquida 5-0 la pratica Anzio, fanalino di coda del girone. In rete per i padroni di casa Bernardotto con una doppietta, Congi, Chiumarolo e Quatrana. Con questa vittoria la capolista guadagna punti sul Trastevere di Perrotti che, dopo due successi consecutivi non riesce a superare l’ostacolo Ostiamare, ottenendo solo un pareggio per 0-0. Resta invariatop il terzo posto occupato dal Sassari Latte Dolce nonostante il pareggio in casa per 0-0 contro il Ladispoli. Novità in quarta posizione dove si insinua il Monterosi di Mariotti che, dopo il 2-0 ai danni del Latina firmato Nohman (doppietta per lui), scavalca il deludente Avellino di Bucaro che, per la seconda settimana consecutiva, perde punti preziosi cadendo 2-1 a Cassino con la doppietta di Vincenzo Ricamato che rende vano il pari momentaneo di De Vena su rigore.

