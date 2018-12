Continua il caos in casa Palombara. Saltato il cambio di società

Continua il momento di crisi in casa Palombara, che non solo tarda a fare risultato in campionato, ma che si trova ad affrontare anche una situazione societaria tutt’altro che serena. Infatti le quote che dovevano essere cedute al gruppo Campagnano prima e all’avvocato Iaculli poi restano invece a Fabrizio Valentini. Dopo diversi appuntamenti rimandati e cancellati, la Virtus Campagnano si è tirata indietro ormai da qualche settimana. Sembrava esserci un nuovo compromesso tra le vecchia società del CreCas e lo stesso Iaculli, ma anche in questo caso l'accordo pare sia saltato. Ad oggi la situazione vede dunque il ritorno di Valentini e sarà lui a restare a capo del Città di Palombara. Inoltre arrivano in giornata le dimissioni del direttore sportivo Fabio Cavalletto, senza dimenticare che alcuni giocatori hanno già lasciato il club rossoblù e molti altri sarebbero intenzionati ad andare a giocare altrove.

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA