Conte al Tottenham, annuncio in arrivo. Vlahovic tra gli obiettivi di calciomercato

Lunedì 1 Novembre 2021, 23:11 - Ultimo aggiornamento: 23:14

Un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino al 2023, con una serie di clausole e garanzie sul calciomercato. Il Tottenham ha deciso di soddisfare tutte le richieste di Antonio Conte, volato oggi a Londra per firmare l’accordo come successore dell’esonerato Nuno Espirito Santo. Decisivo, ovviamente, il pressing del chief football officer Fabio Paratici, che ha voluto puntare su un manager vincente per risollevare le sorti di una squadra ottava in classifica. La trattativa è stata veloce: Conte voleva tornare ad allenare e, dopo i contatti dei giorni scorsi, non era disposto ad aspettare ancora lo United.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Antonio Conte al Tottenham, accordo a un passo dopo... IL CASO Tottenham, Nuno Espirito Santo in bilico: Paratici ci riprova...

Lista di calciomercato

Si ricompone così la coppia della Juventus, con l’obiettivo di tornare a vincere in Premier e già da giovedì contro il Vitesse, in Conference League. Intanto, iniziano a circolare i primi nomi di calciomercato. Da Barella a Brozovic sono tanti i calciatori stimati dall'ex tecnico nerazzurro. Ma il primo, valutato oltre 50 milioni di euro, è ad un passo dal rinnovo di contratto mentre il secondo non ha ancora trovato l'intesa economica con l'ad Marotta. Occhi puntati anche sulla difesa interista, senza dimenticare Vlahovic della Fiorentina. L'attaccante serbo è in odore di addio, con il patron Commisso disposto a cederlo a gennaio per offerte vicine ai 60 milioni di euro. Il Tottenham targato Conte-Paratici dovrà però vedersela con altre società della Premier e la stessa la Juventus, da tempo sulle tracce del giovane talento viola.