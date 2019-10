Conte riceve il Tapiro: «Non ho bisogno di vendetta»

«Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose»: lo dice Antonio Conte ai microfoni di Striscia la Notizia mentre gli viene dato il Tapiro d'oro per la sconfitta nel derby d'Italia, partita per lui particolare perché per la prima volta ha affrontato il suo passato bianconero. Decisivo a San Siro ieri sera è stato Gonzalo Higuain, autore del 2-1 che è valso i tre punti alla Juventus e la vetta della classifica a discapito dei nerazzurri. «Abbiamo perso - ammette l'allenatore - loro si sono dimostrati





