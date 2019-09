Conte richiama l'Inter sull'attenti: «La Lazio è un ostacolo impegnativo»

Archiviato il derby, l’Inter riprende la sua corsa in testa al campionato dalla sfida di San Siro contro la Lazio. «Avremo davanti un ostacolo impegnativo, tra i più difficili di inizio stagione», il commento di Antonio Conte.



Lazio. «Questo è un ostacolo impegnativo, tra i più difficili da inizio stagione. Una squadra con una propria identità, da diversi anni sta lavorando con Simone Inzaghi, un bravissimo allenatore, forse sottovalutato. Dovremo fare attenzione perché l’avversario è forte ed è migliorato negli anni a testimonianza del fatto che c'è un grande progetto. Ci vorrà la spinta di tutti».

Obiettivo. «Lavoriamo per allargare la base dei titolari».



Sanchez. «Quando sarà pronto, sarà inserito. Così come Biraghi o Bastoni».



Lukaku. «Di lui si è detto tutto, sapete cosa penso. Sono contento anche dei gol dei centrocapisti».



Razzismo. «Mi sono trovato degli articoli in cui si parla del prossimo Inter-Juventus come una gara in cui verrò ricoperto di insulti. Rimango sbalordito perché chi scrive e parla dovrebbe avere più senso di coscienza e capire cosa provoca, che sentimento trasmette a chi legge. Io fossi il direttore del giornale li caccerei a calci in c...».



Lavoro del giornalista. «Chi scrive e comunica ha una responsabilità in più perché chi scrive e comunica viene riportato dai social e alimenta una spirale di odio e insoddisfazione. Perché? Perché fa più presa? A me dà veramente fastidio vedere questo o suggerire di insultare una persona durante una partita».

