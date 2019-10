Conte, la sfida con la Juve: «C'è il gap, ma l'Inter può cambiare il destino»

ogliamo cambiare il nostro destino, anche se è giusto riconoscere i valori degli altri». L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, durante il Festival dello Sport a Trento, torna a parlare delle differenze fra i nerazzurri e la Juventus, ora capolista dopo la vittoria nel Derby d'Italia. «Non ho aspettato l'esito finale della sfida contro la Juve - continua l'allenatore - ma mi sono espresso fin dall'inizio per dire che la Juventus era al top. Ho detto poi che c'era anche il Napoli, che queste due squadre hanno fatto di più rispetto ad altre. Oggi questo gap c'è ed è difficile dubitarne». E la ricetta per dimezzare il gap, per Conte è una sola: «Noi dobbiamo progredire e migliorare attraverso il lavoro, cercare di diventare competitivi attraverso quello, per dare soddisfazione ai tifosi. Dobbiamo avere chiara la visione del presente per guardare bene al futuro. C'è solo un termine che conosco, lavorare ed è l'unico verbo utile per tornare ad essere protagonisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA