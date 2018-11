Conte, i consigli per allenare all'estero: «Elasticità ed essenzialità»

«Un allenatore deve essere un bravo sarto e capire quale sia il vestito migliore da far indossare alla squadra. In Inghilterra di positivo c'è l'atmosfera, l'allenamento è un evento e arrivi al campo dove non c'è un insulto. Lavorativamente parlando noi italiani abbiamo una grandissima cultura del lavoro, professionalità e cura del dettaglio. All'estero non si trova tutto questo e devi essere intelligente a capire che non puoi trasferire tutto il tuo bagaglio ma devi essere elastico e capire quali sono le cose più importanti per dare una idea alla squadra». È l'intervento di Antonio Conte, ex ct dell'Italia ed allenatore in Premier del Chelsea, durante il suo intervento al dibattito tecnico tra gli allenatori all'Auditorium di Coverciano, trasmesso da RaiSport, in occasione della Panchina d'Oro, il tradizionale riconoscimento al miglior allenatore della passata stagione, che tra l'altro chiuderà le celebrazioni per i 120 anni della Figc. «In Inghilterra ci sono due coppe da giocare e tante volte devi dare il giorno libero alla squadra anche se hai perso e vorresti lavorare. Per noi un giorno libero in settimana con 3 partite è impensabile -prosegue l'allenatore pugliese-. Si deve entrare nella giusta maniera lavorando piano piano per portarli tanto più vicino alla tua idea». «C'è poi grande difficoltà per la lingua, è fondamentale legare al discorso tattico e tecnico anche un discorso singolo col calciatore e se non hai la giusta proprietà di linguaggio viene difficile trasmettere le proprie sensazioni», conclude.

