Fonseca: «Abbiamo perso due punti». Conte si lamenta. «Calendario folle»

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato». Sta funzionando meglio il modulo, questo è chiaro. «Sì, la squadra sta imparando e sta crescendo fisicamente e tatticamente. Con il nuovo modulo stiamo giocando bene».Conte a fine partita è arrabbiatissimo. Ce l'ha col calendario. «Il nostro è un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà. Giochiamo sempre alle 21.45, gli altri hanno sempre un giorno in più di riposo. Non voglio creare polemiche o trovare scuse, ma se il calendario lo sceglie la Lega... beh, forse allora noi non eravamo presenti.. È la terza partita di fila che giochiamo contro una squadra che ha riposato un giorno o un giorno e mezzo più di noi. Ci stiamo allenando a 29 gradi e rientriamo dopo le partite in piena notte, in questo periodo il recupero fa la differenza. Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l'Inter. Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto. La squadra sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se guardiamo gol segnati, siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e con 14 punti sulla quinta. Roma, Milan e Napoli avevano i nostri stessi obiettivi. Se questo è un campionato 'sotto le righe', allora gli altri? Dobbiamo solo trovare abitudine a giocare partita con tanta pressione, cosa che all'Inter negli ultimi dieci anni s'era un po' persa. Ai miei giocatori non posso rimproverare nulla, oggi abbiamo affrontato una squadra in salute".