Conte avvisa i nerazzurri: «Attenti alle loro ripartenze»

Archiviato il successo di Champions contro il Borussia, l’Inter riparte dalla gara di San Siro contro il Parma: «Attenti alle loro ripartenze», l’avvertenza di Antonio Conte.«Sono in salute. Non dobbiamo lasciare campo per le ripartenze perché hanno giocatori letali come Gervinho, che dal nulla può tirar fuori qualcosa di velenoso».«Ho conosciuto Roberto quando era calciatore e io ero assistente di De Canio. Si è poi sviluppato un bel rapporto con la mia famiglia. Ho un rapporto molto stretto, sono contento che stia facendo bene».«La sua è una perdita notevole per noi».«Aveva già fatto bene nel precampionato».. «Non sarà semplice giocare dopo tre giorni, stiamo cercando di recuperare le energie fisiche e nervose e al tempo stesso dobbiamo preparare la partita. Siamo pronti a dare battaglia, lo eravamo contro il Borussia Dortmund e lo saremo anche domani sapendo che è una gara difficile.«Per il tempo che ho a disposizione ho un gruppo di ragazzi che recepiscono bene e abbiamo anche il supporto del video che in queste situazioni è molto importante».