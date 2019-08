Conte: «Contro il Tottenham ho avuto risposte positive dalla squadra»

«Sono contento perché giocare in casa degli Spurs, dove l'intensità e la forza fisica sono le loro armi migliori insieme alla qualità dei giocatori, e riuscire a fare quello che di solito fanno loro è uno step importante. Abbiamo aggredito gli avversari, non abbiamo avuto paura e sono arrivate delle buone risposte». Il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così, ai microfoni di Inter TV, il successo dei nerazzurri ai rigori contro il Tottenham in amichevole.

«Questa partita è un ulteriore segnale che testimonia la volontà della squadra di migliorare e di crescere sotto l'aspetto della personalità - prosegue Conte -. Stiamo creando una buona mentalità nel gruppo, questi ragazzi hanno voglia di lavorare e questo è l'elemento principale». «Stiamo lavorando in maniera importante sia dal punto di vista tattico sia sotto l'aspetto atletico. Siamo solo ad agosto ma speriamo di andare avanti su questa strada», conclude il tecnico nerazzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA