Consiglio federale, Balata: «Stimo Micciché, supereremo questo momento»

E' cominciato a via Allegri il consiglio federale della Figc, convocato a seguito delle dimissioni del presidente della Lega di A Gaetano Miccichè. «E' una persona di cui nutro grande stima umana e professionale - ha dichiarato il presidente della Lega di B, Mauro Balata all'ingresso - Vedremo cosa ci dirà Gravina, non ho visto alcun documento. Certo è un momento particolarmente delicato perché il nostro calcio ha bisogno di superare queste criticità e ha la necessità di fare sistema e recuperare la sua credibilità. Non conosco le dinamiche interne alla Lega di A, quindi non posso aggiungere altro».





© RIPRODUZIONE RISERVATA