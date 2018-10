Coni, ecco l'autoriforma: una sezione speciale del Collegio per le ammissioni ai campionati

Una sezione speciale del Collegio di Garanzia con competenza esclusiva in primo grado sull'ammissione o l'esclusione dalle competizioni delle società sportive dei campionati professionistici di Serie A, B, C di calcio e della Serie A1 di pallacanestro. È quanto deliberato dalla Giunta del Coni odierna e che dovrà passare per l'approvazione del Consiglio nazionale del Coni del pomeriggio. Inoltre, prevista la creazione di un registro unico dei giudici dello sport, con sorteggio e rotazione.



«Sono scelte condivise millimetro per millimetro con il governo e in grandissima parte idee venute dal mondo dello sport», ha specificato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa. Si tratta della cosiddetta auto-riforma della giustizia sportiva invocata dal governo a seguito del blocco dei ripescaggi nella Serie B di calcio e quindi dei rimpalli di competenze tra Collegio di Garanzia e giustizia endofederale sui relativi ricorsi. «L'obiettivo è quello di avere un procedimento veloce e con un unico grado presso il Coni - ha aggiunto il capo dello sport - il presidente e i componenti saranno decisi con autorità vigilante».

