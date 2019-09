Juventus e Napoli: uno spettacolo anche con i cantieri aperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un’ora abbiamo tutti avuto l’impressione di esserci sbagliati: altro che campionato più aperto, altro che Napoli più vicino alla Juventus, altro che distanze ridotte grazie al mercato più lungo della storia. Per un’ora c’è stata una sola grande squadra in campo, sempre la solita, sempre la stessa, persino negli uomini schierati, quelli di Allegri, con un de Ligt in più per via dell’infortunio a Chiellini. Poi, all’improvviso, si è visto qualcosa di nuovo: un Napoli più efficace e fiducioso e una Juventus stordita al punto da dissipare in un quarto d’ora un vantaggio di tre gol, cosa che non accadeva più o meno da mezzo secolo. Si sa poi com’è finita ed è giusto che sia finita così. Calcio d’agosto? Per certi aspetti sì, con diversa importanza, ma altrettanta utilità nel dare indicazioni sullo stato dell’arte.Sia Sarri sia Ancelotti avranno molto da lavorare. Difese troppo allegre, è ovvio. Poi a seconda dei gusti si può dire: finalmente una partita stile Premier League oppure sembrava una sfida scapoli-ammogliati. In realtà, i gol presi dalle due squadre denotano problemi di natura differente. Gli errori della Juventus sono stati di reparto: due punizioni laterali fotocopia, una da sinistra, l’altra da destra, con la linea incapace di restare alta e mettere in fuorigioco i saltatori avversari e un pressing portato male che ha lasciato i difensori centrali in una situazione di due contro tre. Il Napoli invece ha subito reti di ogni tipo (7 in due partite, fra l’altro): in contropiede, a difesa schierata, su calci da fermo. Ma soprattutto è stato sovrastato nei momenti migliori degli avversari, la Fiorentina prima della Juventus, sembrando meno reattivo fisicamente e poco equilibrato tatticamente.Non è un caso che la partita sia cambiata nel secondo tempo: non soltanto perché dopo un’ora la Juventus ha avuto un calo atletico consistente, ma anche perché Ancelotti ha cambiato il sistema di gioco, dal 4-2-3-1 iniziale al 4-4-2. Dando con Lozano più sostegno a Mertens, coprendo meglio le fasce e soprattutto arretrando Fabian Ruiz, centrocampista di tecnica e di gamba che ha bisogno di campo e quindi è inadatto a giocare trequartista. Si pensava che lo scontro diretto subito alla seconda giornata potesse favorire il Napoli, che non ha cambiato allenatore né sistemi di lavoro, e invece Sarri, nonostante la malattia, ha mostrato di essere più avanti del previsto. Altro che tecnico “fondamentalista”: la nuova Juventus si cambia d’abito più volte nel corso della gara. Il 4-3-3 iniziale si trasforma spessissimo in 4-4-2, con Cristiano Ronaldo centravanti a sua insaputa (non diteglielo, altrimenti si rifiuta…). E poi c’è il vecchio Higuain, vero capitano della nutrita squadra di giocatori che quest’estate si sono rifiutati di essere ceduti dalle loro società.